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Рютте: НАТО должно помочь Украине завершить войну с РФ переговорами, но с позиции силы

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Только Украина может решать, когда начинать переговоры с Россией о завершении войны. При этом союзники по НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они (украинцы - ред.) должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть в позиции силы, когда они будут принимать такое решение", - сказал Рютте.

Он также  в очередной раз подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО необратим.

"Это необратимый путь к членству в НАТО для Украины. Мы строим "мост" (для Украины в НАТО - ред.), с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО", - отметил генсек Альянса.

Переговоры Украины и России

Напомним, ранее в Офисе президента Украины назвали главное условие для начала переговоров с Россией - выход вражеских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Там подчеркнули, что Украина против замораживания войны.

В то же время, в Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты пока не видят никаких подтверждений, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны в Украине не на своих условиях.

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