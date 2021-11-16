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Ринок рідин для електронних сигарет на 80% залишається в тіні, - "Укртютюн"

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 11:28
Ринок рідин для електронних сигарет на 80% залишається в тіні, - "Укртютюн" Фото: ринок рідин для електронних сигарет на 80% залишається в тіні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" стурбована стрімкою тенденцією зростання нелегального ринку тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) та рідин для електронних сигарет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву асоціації.

Згідно з дослідженням Федерації роботодавців України, у категорії рідин для електронних сигарет спостерігається безпрецедентно високий рівень тіні: нелегальна частка сягає 80%.

На відмінну від ринку традиційних сигарет, де левову частку поставок забезпечують міжнародні тютюнові компанії, ринок рідин для електронних сигарет є менш структурованим та представлений великою кількістю видів продукції. Відсутність ефективних механізмів контролю за обігом такої продукції призводить до того, що нелегальний товар потрапляє на митну територію України у міжнародних поштових відправленнях і ручній поклажі з приховуванням від оподаткування.

З початку року частка тіньового ринку у категорії тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) зросла в 5 разів, до 2%,за оцінками Асоціації, і є тенденція до подальшого збільшення за рахунок контрабандного товару. Причиною таких показників є рекордно різке підвищення акцизу на ТВЕН на 320% з січня 2021 року.

Головні причини різкого зростання нелегального ринку криються в надмірному фіскальному регулюванні галузі та відсутності ефективних механізмів контролю за обігом "тіньової" продукції.

"Ми стурбовані станом галузі та стрімкою тінізацією в усіх категоріях продукції. Це є тривожним сигналом, який свідчить про наслідки жорсткої податкової політики. Держава має вжити заходи для подолання такого негативного для економіки явища - першочергово переглянути план щорічного зростання акцизу, а також запровадити ефективний контроль саме за нелегальними виробниками та імпортерами. Наприклад, ринок тютюну для нагрівання, який динамічно розвивався впродовж попередніх років, зараз перестав зростати і може суттєво зменшитися. Таким чином, держава втратить заплановані доходи від акцизу на ТВЕН, як це вже відбувається з сигаретами", - зазначила генеральний директор Асоціації "Укртютюн" Наталя Фесюн.

В асоціації наголошують, що поміркований підхід до підвищення ставок дозволить зберегти легальний ринок тютюнових виробів, стримати подальшу тінізацію галузі, забезпечити стабільність надходжень до бюджету, а також сприятиме залученню інвестицій в модернізацію виробництв.

"Поточний стан справ в тютюновій галузі потребує спільних зусиль державних органів влади, бізнес-асоціацій та легальних виробників", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялось, Федерація роботодавців (ФРУ) підтримала рішення комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики щодо поступового підвищення ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН).

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