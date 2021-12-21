ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову бульбашку не йдеться, - НБУ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 21 грудня 2021 16:43
Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову бульбашку не йдеться, - НБУ Фото: ціни на нерухомість зросли за рік на 15% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вартість житла, яке придбавалося за рахунок кредитних коштів у ІІІ кварталі, була на 14% вищою, ніж рік тому. Ринок розігрівається, але про цінову бульбашку нині не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність, грудень 2021 року" Національного банку України.

Як зазначається у звіті, цьогоріч восени ціна нерухомості в новобудовах у гривні зростала в межах 10-15% р/р. Ціни на житло на вторинному ринку зростають у середньому на кілька відсоткових пунктів швидше.

Зростання цін є наслідком дії набору факторів, які дещо відрізняються залежно від сектору ринку нерухомості, додали в НБУ.

На ринку новобудов ключовим фактором зростання цін є собівартість будівництва. У жовтні ціни житлового будівництва зросли на 16% р/р. Ці ціни і раніше зростали швидше за вартість житла.

"Зростання собівартості довго не відображалося у цінах на житло. Перш за все - через млявий стан ринку у кризовий період. Доки забудовники не могли перекласти свої вищі витрати на споживачів, через доволі кволий попит, вони працювали з низькою маржинальністю. Певне пожвавлення попиту дало змогу забудовникам відреагувати на зростання собівартості вищими цінами на житло", - йдеться в документі.

За даними НБУ, ціни на вторинному ринку рухаються паралельно із цінами новобудов та є вищими на розмір премії за готовність житла, відповідно нижчі ризики та вищу ліквідність.

Основним драйвером цін на вторинному ринку нерухомості нині є попит та очікування його пожвавлення через зростання доходів домогосподарств. Додатковим двигуном цього сегмента є іпотечне кредитування. Доступ до кредитних коштів, безумовно, підживлює купівельну активність. Поки частка угод на ринку житла, що фінансуються за рахунок кредитів, є малою, іпотека прямо не визначає цінову динаміку. Водночас із середини 2020 року разом зі стартом активного іпотечного кредитування кореляція між ціною житла та обсягами кредитів помітно зросла, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, у III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Національний банк України
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити