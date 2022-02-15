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Ринок морського страхування Лондона додав українські води до списку підвищеного ризику

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 15 лютого, Лондонський ринок морського страхування додав українські та російські води до списку районів, що вважаються зонами підвищеного ризику. Зокрема, в районі Чорного та Азовського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За їх становищем пильно стежать і впливають на міркування страховиків з приводу страхових премій", - йдеться в повідомленні.

Об'єднаний Військовий комітет, до якого входять члени синдикату Асоціації ринку Ллойда і представники Лондонського ринку страхових компаній, зазвичай збирається кожен квартал, щоб розглянути області, які він вважає високоризиковими для торгових судів і схильними до війни, страйків, тероризму і пов'язаних з ними небезпек.

"Застосування цього списку до окремих контрактів буде предметом конкретних переговорів", - йдеться в циркулярі.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням військових навчань.

Відзначити, МЗС України висловило рішучий протест Росії.

Пізніше Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря.

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