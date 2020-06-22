Ринкові ціни на газ для населення: Коболєв дав прогноз

Перехід на ринкові ціни на газ для населення з 1 липня 2020 року дозволить знизити ціни. В умовах конкуренції громадяни виграють.

Про це голова правління НАК Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Зараз ідеальний час для запуску газового ринку - ціни на газ низькі. Якщо правильно запустити ринок, то на нього прийде багато гравців - і це буде "перемога", оскільки за рахунок конкуренції стане краще ціна і якість послуг", - заявив він.

За його словами, "Нафтогаз" також має намір брати участь в конкуренції за споживача.

"Ми будемо використовувати всі можливі маркетингові кроки. Як і всі інші – будемо конкурувати", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, НКРЕКП прийняла рішення, яке дозволяє побутовим споживачам вільно змінювати постачальника газу з 1 липня 2020 року.

Постановою передбачається, що для зміни постачальника побутовому споживачеві необхідно буде направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору. У той же час участь або надання підтвердження з боку чинного постачальника природного газу в процесі зміни постачальника побутовим споживачем не потрібно.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і ПриватБанк, з 1 липня 2020 року.