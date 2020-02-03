Ринку потрібен диференційований підхід, - голова Philip Morris International

Фото: Андре Каланцопулос (Euronews)

В тютюновій компанії розкритикували спроби депутатів вручну регулювати рівень маржі при продажу сигарет

Альтернативна тютюнова продукція, яка все більше витісняє традиційні сигарети, потребує чіткого і обгрунтованого регулювання з боку держави, яке повинно бути ефективним і диференційованим залежно від рівня ризику того чи іншого типу тютюнової продукції. Про це інтерв'ю "Фокусу" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) заявив генеральний директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.

Керівник транснаціональної корпорації торкнувся і недавніх законодавчих змін в Україні - в тому числі законопроекту №1210, який зрівняв оподаткування для сигарет і систем нагрівання тютюну.

"Депутати, зрівнявши податки для сигарет і стіків, не усвідомили, що таким чином шкодять курців зі стажем, які вже перейшли на менш шкідливі системи доставки нікотину, і що в зв'язку зі збільшенням вартості альтернатив вони можуть повернутися до звичайного куріння. При тому, що і вейпи, і системи нагрівання тютюну містять на 95-99% менше канцерогенів, ніж смоли традиційних сигарет", - пояснює проблему Андре Каланцопулос.

Крім того, глава Philip Morris International розкритикував спроби депутатів вручну регулювати рівень маржі при продажу тютюнових виробів.

Мова йде про законопроект №1049, прийнятому в жовтні 2019 р., який так і не підписаний президентом України через порушення під час прийняття законопроекту. Законопроект №1049 вже спровокував кризу на ринку тютюнових виробів України - багато компаній в листопаді 2019 р. призупинили або серйозно скоротили виробництво. Збитки держбюджету із-за даної ситуації оцінюються експертами в 2,5 млрд грн.

"Зараз український парламент намагається зробити що-то не дуже раціональне. Середній світовий показник сумарної маржі господарювання в ланцюгу постачання сигарет кінцевим споживачам - 10%. Збільшення цієї маржі до 20%, як вирішив парламент, з урахуванням зростання акцизу призведе до збільшення роздрібної ціни на 40-50%. Так, ми знизимо нашу прибуток, щоб пом'якшити стрімке зростання цін на сигарети. Але принципово це ситуацію не змінить. За рахунок нововведення збагатяться оптові і роздрібні продавці, але в Україні стане набагато більше контрабандних сигарет", - прогнозує Андре Каланцопулос.

При цьому генеральний директор компанії висловив надію на діалог і взаєморозуміння з українською владою.

"Повірте, ніхто не горить бажанням говорити керівництву країни, що ми, мовляв, не хочемо тут працювати. Так рідко трапляється. Але якщо нас не чують, якщо беруть до уваги лише інтереси деяких учасників ринку [роздрібних торговців], нам доведеться робити висновки. Для всіх буде набагато простіше допомогою діалогу прийти до збалансованого рішення, як робиться в інших країнах. Це принцип вільної торгівлі", - пояснює Андре Каланцопулос.

За його словами, на даний момент, Philip Morris International є одним зі світових лідерів ринку як традиційних сигарет, так і ринку альтернативної тютюнової продукції - в основному за рахунок популярних систем нагрівання тютюну IQOS.

"IQOS представлений в 51 країні, хоча кілька років тому ми були присутні лише в 19. У світі IQOS вже використовують понад 12 млн. осіб. Наприклад, в Японії вже зараз частка ринку альтернативних систем доставки нікотину – 25% від загального ринку тютюнових виробів. Ми отримали наукову оцінку IQOS від американської Food and Drug Administration – з минулого року IQOS офіційно дозволений в США. 600 тис. українців також використовує IQOS. Для нас Україна стала для дуже важливим ринком", - упевнений генеральний директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.

Як писав РБК-Украина, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна розкритикувала законопроект №1210, більш відомий як "законопроект про податковий терор", назвала закон одним з найгірших за останні вісім років.