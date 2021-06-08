На ринку, в школі і ТРЦ: де і як працюють центри вакцинації від коронавірусу

В Україні продовжують відкривати центри вакцинації. Зробити щеплення від коронавірусу можна з 12 червня також у Чернівцях, Броварах, Білій Церкві та Херсоні.
В яких містах відкриють центри вакцинації, в матеріалі РБК-Україна.
У Чернівцях відкриють одразу два центри масової вакцинації:
Щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac. Записатись на вакцинацію можна через додаток "Дія". Центри будуть працювати на ці вихідні.
Центри вакцинації, які запрацюють вже у ці вихідні, будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві.
У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
Цієї суботи в Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу на базі шкіл та торгово-розважального комплексу. Почнуть вакцинувати від COVID-19 тих, що записалися у лист очікування у додатку або через сайт "Дія".
Центри вакцинації відкриють в:
На вакцинацію жителів області будуть запрошувати сімейні лікарі. Робити щеплення будуть вакциною CoronaVac, виробленої компанією Sinovaс.
За минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.
Нагадаємо, в Україні 15 областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину.
РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.