На ринку, в школі і ТРЦ: де і як працюють центри вакцинації від коронавірусу

Чернівці

У Чернівцях відкриють одразу два центри масової вакцинації:

мобільний на Калинівському ринку,

стаціонарний на базі обласного центру естетичного виховання "Юність Буковини".

Щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac. Записатись на вакцинацію можна через додаток "Дія". Центри будуть працювати на ці вихідні.

Київська область

Центри вакцинації, які запрацюють вже у ці вихідні, будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві.

У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Херсон

Цієї суботи в Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу на базі шкіл та торгово-розважального комплексу. Почнуть вакцинувати від COVID-19 тих, що записалися у лист очікування у додатку або через сайт "Дія".

Центри вакцинації відкриють в:

ТРЦ "Фабрика",

школах № 56 та № 11.

На вакцинацію жителів області будуть запрошувати сімейні лікарі. Робити щеплення будуть вакциною CoronaVac, виробленої компанією Sinovaс.

У яких містах вже працюють центри вакцинації

За минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.