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В Україні 15 областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину

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Вівторок 08 червня 2021 09:41
В Україні 15 областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину Фото: в Україні 15 областей відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міністерство охорони здоров'я України оновило таблицю ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19. Регіонів, які частково відповідають "зеленій" зоні карантину, стало 15.

Про це свідчать дані МОЗ.

Таким чином, станом на 7 червня, перейти до "зеленої" зони адаптивного карантину можуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Наразі вся територія України все ще перебуває у "жовтому" рівні епідеміологічної безпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В Україні 15 областей частково відповідають &quot;зеленій&quot; зоні карантину

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

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