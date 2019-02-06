Ригованов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Ригованов йде в президенти як самовисуванець
Дата рождения: 1974 год (45 лет)
Партия: самовыдвиженец
Должность: и.о. начальника ГП "Севастопольский морской рыбный порт"
Семья: женат, двое детей
Рыгованов на выборах 2019. Новости
Руслан Александрович Рыгованов родился в 1974 году в Донецкой области, его родной город Горловка (на данный момент не подконтрольный украинскому правительству). Учился в Московском технологическом университете, по специальности МВА, высший менеджмент.
Рыгованов был помощником нардепа Натальи Веселовой из фракции "Самопомочи", в 2015 году она освободила его от выполнения обязанностей из-за его участия в политических шоу на российских телеканалах.
Рыгованов является одним из основателей ОО "Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр".
Руслан Рыгованов женат, воспитывает двоих детей.