Ригованов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Ригованов йде в президенти як самовисуванець

Дата рождения: 1974 год (45 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: и.о. начальника ГП "Севастопольский морской рыбный порт"

Семья: женат, двое детей

Рыгованов на выборах 2019. Новости

Биография

Семья

Рыгованов на выборах 2019. Новости

5 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Руслана Рыгованова кандидатом в президенты на очередных выборах президента Украины.

Биография

Руслан Александрович Рыгованов родился в 1974 году в Донецкой области, его родной город Горловка (на данный момент не подконтрольный украинскому правительству). Учился в Московском технологическом университете, по специальности МВА, высший менеджмент.

Рыгованов был помощником нардепа Натальи Веселовой из фракции "Самопомочи", в 2015 году она освободила его от выполнения обязанностей из-за его участия в политических шоу на российских телеканалах.

Рыгованов является одним из основателей ОО "Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр".

Семья

Руслан Рыгованов женат, воспитывает двоих детей.