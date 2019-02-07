Рибалка: безпідставні звинувачення на мою адресу - свідчення зростання рейтингу Ляшка

Фото: Сергій Рибалка (facebook.com sergey.v.rybalka)

Рибалка вважає, що влада боїться Олега Ляшка

Народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка назвав звинувачення на свою адресу з боку силовиків свідченням зростання рейтингу кандидата в президенти Олега Ляшка. Про це заявив керівник Дніпропетровського обласного виборчого штабу і представник кандидата в президенти Олега Ляшко Сергій Рибалка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку Facebook.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко 6 лютого заявив, що правоохоронні органи відкрили проти Рибалки кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

"Те, що силовики йдуть на черговий злочин і намагаються використовувати фейкові кримінальні справи у передвиборній боротьбі, підтверджує: влада боїться Олега Ляшка. Вони розуміють, що, коли прийде час, і переможе наш лідер, вони всі відповідатимуть за системну корупцію", - сказав депутат.

За словами народного депутата, "влада свідомо... ... відволікає людей на теми мови, релігії та війни".

"Це такий передвиборний хід: всіх, хто не служить цій корумпованої верхівки, представляти зрадниками та агентами Кремля. Натомість фракція Радикальної партії – єдина фракція Верховної ради України, яка потрапила в російські санкційні списки в повному складі. Чи вимогу встановити справедливі ціни на газ вони вважають державною зрадою? Можновладці, які давно живуть, як коти в маслі, не хочуть помічати, як мільйони громадян України не можуть дожити до зарплати чи пенсії після сплати за комунальні послуги", - заявив Рибалка.

За словами представника кандидата в президенти, "всі звинувачення, які дозволяють собі працівники правоохоронних органів, це тиск і злочин сьогоднішньої влади, і всі учасники цих фальсифікацій рано чи пізно постануть перед судом".