Рибакіна несподівано тріумфувала на жіночому Вімблдоні-2022

Переможницею Вімблдонського турніру 2022 року стала представниця Казахстану Єлена Рибакіна, яка у вирішальному матчі переграла туніску Онс Жабер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вімблдон-2022, жінки, фінал
Рибакіна – Жабер – 3:6, 6:2, 6:2
Розпочали фіналістки рівно. Надто розіграші не затягували та спокійно взяли перші гейми на своїй подачі. Першою амбіції окреслила Жабер. Туніска оформила брейк і вирвалася вперед, а за рахунку 5:3 на власну користь "під нуль" узяла подачу Рибакіної й взяла перший сет.
А ось у другій партії казахська тенісистка відразу взялася за камбек. Вона забрала гейм на подачі Жабер і перехопила ініціативу. Ключовим у сеті став довгий розіграш за рахунку 2:1 на користь Рибакіної. Казашка відіграли три брейк-пойнти суперниці, вигризла гейм, а потім оформила другий за партію брейк. А на десерт взяла свою подачу "під нуль" і забрала сет.
Вирішальна партія фактично стала повторенням другої. Рибакіна розпочала з брейку, стабільно брала свої подачі та створювала максимум перешкод Жабер. Туніска була близькою до повернення у гру за рахунку 2:3, але знову не реалізувала брейк-пойнт, а потім і втратила очко на своїй подачі.
Жабер ще спробувала завадити суперниці у фінальному геймі (15:15, 30:30), але Рибакіна реалізувала матч-пойнт із першої спроби та здобула дебютну перемогу на турнірах "Великого шолома". Досі уродженка Москви навіть не грала у півфіналах.
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