Рибакіна несподівано тріумфувала на жіночому Вімблдоні-2022

Вімблдон-2022, жінки, фінал

Рибакіна – Жабер – 3:6, 6:2, 6:2

Розпочали фіналістки рівно. Надто розіграші не затягували та спокійно взяли перші гейми на своїй подачі. Першою амбіції окреслила Жабер. Туніска оформила брейк і вирвалася вперед, а за рахунку 5:3 на власну користь "під нуль" узяла подачу Рибакіної й взяла перший сет.

А ось у другій партії казахська тенісистка відразу взялася за камбек. Вона забрала гейм на подачі Жабер і перехопила ініціативу. Ключовим у сеті став довгий розіграш за рахунку 2:1 на користь Рибакіної. Казашка відіграли три брейк-пойнти суперниці, вигризла гейм, а потім оформила другий за партію брейк. А на десерт взяла свою подачу "під нуль" і забрала сет.

Вирішальна партія фактично стала повторенням другої. Рибакіна розпочала з брейку, стабільно брала свої подачі та створювала максимум перешкод Жабер. Туніска була близькою до повернення у гру за рахунку 2:3, але знову не реалізувала брейк-пойнт, а потім і втратила очко на своїй подачі.

Жабер ще спробувала завадити суперниці у фінальному геймі (15:15, 30:30), але Рибакіна реалізувала матч-пойнт із першої спроби та здобула дебютну перемогу на турнірах "Великого шолома". Досі уродженка Москви навіть не грала у півфіналах.