Рязань массово атаковали дроны: в городе вспыхнули Wildberries и НПЗ (фото, видео)

Утром в среду, 29 июля, российская Рязань подверглась массированной атаке дронов. В результате ударов сразу на двух объекта возникли крупные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.
Судя по информации местных каналы, сигнал тревоги в Рязани прозвучал в 04:30. После этого над городом неоднократно начали фиксировать беспилотники.
Уже с 5:20 утра в пабликах массово стали появляться кадры с летящими дронами, звуками взрывов и дымом над Рязанью.
Чуть позже OSINT-каналы уточнили, что под ударом оказался сортировочных комплекс компании Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод.
Что касается НПЗ, о каком именно объекте речь, пока информации нет. Однако канал ASTRA имеет уточнения по Wildberries. Там сказано, что горит склад на территории Индустриального парка "Рязанский".
Ближе к 6 утра компания официально заявила, что доступ к объекту ограничили.
"Доступ в сортировочный комплекс "Рязань: Тюшевская" временно ограничен. Пожалуйста, пока не приезжайте на склад. Сообщим дополнительно, когда работа будет восстановлена", - говорится в заявлении.
Тем временем губернатор региона Павел Малков после атаки подтвердил, что на промышленных территориях в городе возникли пожары. По его версии, то произошло из-за "падения обломков".
Напомним, что сегодняшний удар это уже далеко не первая успешная атака украинских дронов на Wildberries за последние недели.
Одной из причин, почему это происходит, стало то, что данная компания продает и хранит на своих складах товары военного назначения. В частности, каски, бронежилеты, оптоволокно для дронов и не только.
Причем для этого был даже создан раздел "Все для СВО", который на днях компания решила удалить как с сайта, так и с приложения.
Подробно о том, почему Wildberries стали целью ВСУ - читайте в нашем материале.