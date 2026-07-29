Рязань массово атаковали дроны: в городе вспыхнули Wildberries и НПЗ (фото, видео)

Судя по информации местных каналы, сигнал тревоги в Рязани прозвучал в 04:30. После этого над городом неоднократно начали фиксировать беспилотники.

Уже с 5:20 утра в пабликах массово стали появляться кадры с летящими дронами, звуками взрывов и дымом над Рязанью.

Чуть позже OSINT-каналы уточнили, что под ударом оказался сортировочных комплекс компании Wildberries и местный нефтеперерабатывающий завод.

Что касается НПЗ, о каком именно объекте речь, пока информации нет. Однако канал ASTRA имеет уточнения по Wildberries. Там сказано, что горит склад на территории Индустриального парка "Рязанский".

Ближе к 6 утра компания официально заявила, что доступ к объекту ограничили.

"Доступ в сортировочный комплекс "Рязань: Тюшевская" временно ограничен. Пожалуйста, пока не приезжайте на склад. Сообщим дополнительно, когда работа будет восстановлена", - говорится в заявлении.

Тем временем губернатор региона Павел Малков после атаки подтвердил, что на промышленных территориях в городе возникли пожары. По его версии, то произошло из-за "падения обломков".