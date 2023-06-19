"Приключения без вреда". Спасатели собрали для детей правила безопасного отдыха летом
Украинские спасатели напомнили украинским детям и молодежи главные правила для безопасного отдыха летом на фоне полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В ГСЧС отмечают, что совместно с UNICEF запустили коммуникационную кампанию "Вместе к безопасности. Летние приключения без вреда". В ней изложены правила безопасного поведения на воде, с огнем и правила минной безопасности.
Правила поведения на воде
- Плавать и нырять можно только в специально обустроенных и проверенных водоемах, поскольку существует угроза мин или больших и острых предметов на дне.
- Не плавать в одиночку. Другой человек может спасти жизнь в случае опасности.
- Рассчитывать силы и не заплывать за буи, поскольку сил доплыть до берега может не остаться.
- Быть аккуратным во время плавания на матрасах и надувных кругах. Течение может быть сильным и унести далеко от берега.
- Избегать игр с захватом рук и ног, поскольку есть угроза утонуть.
В случае, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:
- позвать на помощь взрослых и позвонить 101;
- оказать до медицинскую помощь.
Правила минной безопасности
Где можно наткнуться на мины:
- леса, лесополосы, поля, парки и обочины дорог на территориях, где проходили активные боевые действия или обстрелы кассетными боеприпасами;
- водоемы, в том числе море;
- разрушенные здания, мосты, и покинутые позиции военных;
- различные вещи, в частности игрушки.
Как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета:
- Не подходить и не прикасаться.
- Возвращаться тем же путем.
- Позвонить 101.
Правила поведения с огнем
- Не кидать тлеющие окурки и непогашенные спички на землю.
- Не использовать зажигалку или спички возле травы, листьев, легковоспламеняющихся веществ и материалов (бензина, спирта, моющих средств, бумаги, муки).
- Не раскладывать костер, не поджигать сухую траву, листья и мусор.
Что делать, если неподалеку начался пожар
- сохранять спокойствие;
- позвонить 101;
позвать родителей или других взрослых, не пытаться тушить масштабный пожар самостоятельно.
Отметим, что в Украине сейчас действуют ряд ограничений на посещение лесов и пляжей. Они связаны с тем, что в таких местах есть угроза минирования, если там когда-либо велись боевые действия.
Ранее спасатели объяснили, в каких водоемах украинцам все еще запрещено купаться.
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