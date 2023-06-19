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"Приключения без вреда". Спасатели собрали для детей правила безопасного отдыха летом

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Понедельник 19 июня 2023 07:21
"Приключения без вреда". Спасатели собрали для детей правила безопасного отдыха летом Фото: спасатели собрали для детей и молодежи главные правила безопасного отдыха летом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские спасатели напомнили украинским детям и молодежи главные правила для безопасного отдыха летом на фоне полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ГСЧС отмечают, что совместно с UNICEF запустили коммуникационную кампанию "Вместе к безопасности. Летние приключения без вреда". В ней изложены правила безопасного поведения на воде, с огнем и правила минной безопасности.

Правила поведения на воде

  1. Плавать и нырять можно только в специально обустроенных и проверенных водоемах, поскольку существует угроза мин или больших и острых предметов на дне.
  2. Не плавать в одиночку. Другой человек может спасти жизнь в случае опасности.
  3. Рассчитывать силы и не заплывать за буи, поскольку сил доплыть до берега может не остаться.
  4. Быть аккуратным во время плавания на матрасах и надувных кругах. Течение может быть сильным и унести далеко от берега.
  5. Избегать игр с захватом рук и ног, поскольку есть угроза утонуть.

В случае, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:

  • позвать на помощь взрослых и позвонить 101;
  • оказать до медицинскую помощь.

Правила минной безопасности

Где можно наткнуться на мины:

  • леса, лесополосы, поля, парки и обочины дорог на территориях, где проходили активные боевые действия или обстрелы кассетными боеприпасами;
  • водоемы, в том числе море;
  • разрушенные здания, мосты, и покинутые позиции военных;
  • различные вещи, в частности игрушки.

Как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета:

  1. Не подходить и не прикасаться.
  2. Возвращаться тем же путем.
  3. Позвонить 101.

Правила поведения с огнем

  1. Не кидать тлеющие окурки и непогашенные спички на землю.
  2. Не использовать зажигалку или спички возле травы, листьев, легковоспламеняющихся веществ и материалов (бензина, спирта, моющих средств, бумаги, муки).
  3. Не раскладывать костер, не поджигать сухую траву, листья и мусор.

Что делать, если неподалеку начался пожар

  • сохранять спокойствие;
  • позвонить 101;

позвать родителей или других взрослых, не пытаться тушить масштабный пожар самостоятельно.

Отметим, что в Украине сейчас действуют ряд ограничений на посещение лесов и пляжей. Они связаны с тем, что в таких местах есть угроза минирования, если там когда-либо велись боевые действия.

Ранее спасатели объяснили, в каких водоемах украинцам все еще запрещено купаться.

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