"Приключения без вреда". Спасатели собрали для детей правила безопасного отдыха летом

Украинские спасатели напомнили украинским детям и молодежи главные правила для безопасного отдыха летом на фоне полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

В ГСЧС отмечают, что совместно с UNICEF запустили коммуникационную кампанию "Вместе к безопасности. Летние приключения без вреда". В ней изложены правила безопасного поведения на воде, с огнем и правила минной безопасности.

Правила поведения на воде

Плавать и нырять можно только в специально обустроенных и проверенных водоемах, поскольку существует угроза мин или больших и острых предметов на дне. Не плавать в одиночку. Другой человек может спасти жизнь в случае опасности. Рассчитывать силы и не заплывать за буи, поскольку сил доплыть до берега может не остаться. Быть аккуратным во время плавания на матрасах и надувных кругах. Течение может быть сильным и унести далеко от берега. Избегать игр с захватом рук и ног, поскольку есть угроза утонуть.

В случае, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:

позвать на помощь взрослых и позвонить 101;

оказать до медицинскую помощь.

Правила минной безопасности

Где можно наткнуться на мины:

леса, лесополосы, поля, парки и обочины дорог на территориях, где проходили активные боевые действия или обстрелы кассетными боеприпасами;

водоемы, в том числе море;

разрушенные здания, мосты, и покинутые позиции военных;

различные вещи, в частности игрушки.

Как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета:

Не подходить и не прикасаться. Возвращаться тем же путем. Позвонить 101.

Правила поведения с огнем

Не кидать тлеющие окурки и непогашенные спички на землю. Не использовать зажигалку или спички возле травы, листьев, легковоспламеняющихся веществ и материалов (бензина, спирта, моющих средств, бумаги, муки). Не раскладывать костер, не поджигать сухую траву, листья и мусор.

Что делать, если неподалеку начался пожар

сохранять спокойствие;

позвонить 101;

позвать родителей или других взрослых, не пытаться тушить масштабный пожар самостоятельно.

Отметим, что в Украине сейчас действуют ряд ограничений на посещение лесов и пляжей. Они связаны с тем, что в таких местах есть угроза минирования, если там когда-либо велись боевые действия.

Ранее спасатели объяснили, в каких водоемах украинцам все еще запрещено купаться.