RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели завершили разбор завалов в Днепре

Фото: спасатели завершили разбор завалов в Днепре (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по медучреждению. В настоящее время известно о двух погибших и 32 пострадавших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", - говорится в сообщении.

Фото: спасатели завершили разбор завалов в Днепре (t.me/dsns_telegram)

Ракетный удар по Днепру: что об этом известно

Напомним, что вчера российская армия нанесла ракетный удар по больнице в Днепре. В результате чего пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице, а пятеро в тяжелом состоянии. Эта ракетная атака также унесла жизни двух человек.

Со вчера и всю ночь на месте трагедии продолжались поисковые работы. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли находиться в здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.

Сегодня же в Днепре объявлен День траура по погибшим.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроГСЧСракетиракетный удар