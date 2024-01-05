Спасатели просят украинцев воздержаться от массовых купаний на Крещение

Спасатели призывают украинцев воздержаться от массовых купаний в водоемах и прорубях на Крещение, которое в этом году празднуется 6 января вместо 19-го по новому церковному календарю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

"В Украине сейчас действует военное положение, поэтому массовые собрания и купания ныне не актуальны для безопасности каждого, ведь это может использовать враг. 6 января рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий на Крещение", - говорится в объявлении.

Меры безопасности на прорубях

Вместе с тем в ГСЧС рассказали о запланированных мерах безопасности на традиционных для купаний локациях.

Так, будет организовано дежурство спасателей во избежание травмирования и других опасных ситуаций.

"Совместно с местными органами власти будет развернуто более 218 спасательных постов. На местах будут находиться более 1000 спасателей и 206 единиц техники, в том числе от ГСЧС - более 700 спасателей и более 150 единиц техники", - указывается в заявлении службы.

Правила безопасного поведения на водоемах

В то же время спасатели напомнили тем, кто решил купаться в водоеме, важные правила безопасности.

погружаться в воду необходимо в специально оборудованных прорубях у берега;

категорически запрещается купание под влиянием алкоголя;

перед купанием необходимо разогреть тело;

дорожка к проруби может быть скользкой, идите медленно и внимательно;

погружаться лучше всего по шею, не замочив голову;

находиться в ледяной воде можно не больше 10 секунд;

купание противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

после погружения разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду;

во избежание переохлаждения выпейте горячий чай.

Крещение в Украине в 2024 году

Напомним, Украина перешла на новый юлианский церковный календарь и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. То есть, теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января. В частности, Крещение теперь празднуется 6 вместо 19 января.

На Крещение христиане чтят Таинство Крещения Иисуса Христа, которое он совершил на реке Иордан. Именно поэтому праздник в народе называют Иордана, а освященную воду - иорданской. Подробнее о празднике - читайте в материале.

Отметим, что в нескольких областях местные власти и правоохранительные органы уже выступали с заявлениями о массовых мероприятиях на Крещение. Ранее купание в открытых водоемах запретили и в Запорожской области.

Во Львовской области правоохранители тоже не советуют нырять в водоемы, но при этом дали несколько советов для тех, кто все же решит нарушить запрет.

Добавим, что киевлян также призвали отказаться от купания и участия в массовых мероприятиях на Крещение.