У неділю, 21 червня, лоукост Ryanair відновив рейси в Україну. У Київ прибув літак з Мадрида.

Про це повідомляє прес-служба Ryanair.

Поки авіакомпанія літає лише за трьома напрямками.

"Сьогодні, вперше після ослаблення карантину, в аеропорт "Бориспіль" вилетів літак з Мадрида. Ввечері до Києва запланований ще один рейс Ryanair з Барселони... Мадрид, Барселона і Берлін - це поки єдині напряму до Києва, які є в розкладі лоукост Ryanair на червень. З 1 липня авіакомпанія відновить понад 20 маршрутів з України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше інший лоукост Wizz Air відновила польоти в шість країн з аеропорту "Київ".

Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення з 15 червня.

Крім цього, Чорногорія дозволила в'їзд українцям при одній умові.