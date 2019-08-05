Ryanair збільшить кількість рейсів та маршрутів в Україну

Ірландська авіакомпанія Ryanair до осені більш ніж в два рази збільшить кількість рейсів та маршрутів в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Повідомляється, що Ryanair у листопаді 2019 року, коли в повну силу вступить розклад зимового сезону польотів 2019-2020 років, у більш ніж два рази збільшить кількість маршрутів і рейсів в Україну порівняно з листопадом 2018 року.

"Якщо в листопаді 2018 року маршрутна мережа лоу-коста налічувала 17 напрямків з Києва і Львова, то в листопаді 2019 року вона буде включати 40 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова. Одночасно з цим кількість рейсів з України збільшиться з 52 до 113 на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Найбільш значне збільшення числа рейсів і напрямів торкнеться аеропорта "Бориспіль". Якщо у листопаді 2018 року маршрутна мережа з української столиці налічувала 12 пунктів з 38 рейсами у тиждень, то у листопаді 2019 року буде включати 26 напрямів, за якими будуть відбуватися 80 рейсів на тиждень.

Також зростання числа польотів з регіонів відбудеться за рахунок запуску рейсів з Одеси і Харкова, звідки Ryanair не літав у минулому році. З Одеси в листопаді 2019 року лоу-кост буде здійснювати 13 рейсів в тиждень по шести напрямках, з Харкова - 6 рейсів на тиждень по трьом маршрутам.

Але у випадку зі Львовом Ryanair демонструє стабільність. З цього міста у листопаді 2019 року лоу-кост буде здійснювати 14 рейсів на тиждень за п'ятьма напрямками. Аналогічний показник у авіакомпанії був і в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019-2020. З 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох до трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.