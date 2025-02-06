Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия неба

"Мы хотим быть первой авиакомпанией, которая вернулась в Украину, и у нас есть план запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение шести недель после восстановления неба. Нам нужно шесть недель, чтобы заполнить эти рейсы", - сказал он.

Гендиректор Ryanair рассказал The Independent, что в течение шести недель после восстановления неба над Украиной его авиакомпания создаст базы в обоих городах и будет летать примерно до 25 пунктов назначения, в частности, вероятно, в Лондон.

О'Лири отметил, что хотя Одесский аэропорт пострадал, Львов и Киев могут быть готовы к пассажирам быстро.

"Они запускают багажную карусель в Киеве каждую неделю, чтобы убедиться, что все работает - они готовы к работе", - сказал он.