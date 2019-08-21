Ryanair через суд домігся заборони на страйк пілотів

Суд у Дубліні заблокував страйк пілотів найбільшої в Європі авіакомпанії-лоукостера Ryanair. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Повідомляється, що gілоти Ryanair, які входять в британську профспілку British Airlines Pilots Association (BAPLA), на початку серпня більшістю голосів висловилися за проведення дводенного страйку 22-23 серпня і триденного 2-4 вересня.

Суд Дубліна виніс рішення за день до запланованого початку дводенних страйків в Ірландії і Великобританії. Ці країни є найбільшим ринком для компанії.

Причиною страйку стало невдоволення пілотів своїми зарплатами, бонусами та іншими виплатами, а також пенсійними гарантіями та умовами страхування.

У Ryanair заявляють, що в 2018 році узгодили з пілотами підвищення зарплати на 20%. Тепер капітан судна отримує близько 220 тис. доларів на рік. Це більше, ніж зарплата їхніх колег в Jet2 Airways або Norwegian Air Shuttle.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ryanair наприкінці жовтня запустить новий рейс з Одеси. Також авіакомпанія планує в цей же час запустити нові рейси з Харкова до Польщі та збільшити частоту рейсів за 4 напрямками.