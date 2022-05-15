Поруч із Росією мирне майбутнє сумнівне, - прем'єр-міністерка Фінляндії

Вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ до України. Рішення приєднатися до альянсу прокоментувала фінська прем'єр-міністерка Санна Марін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Очільниця уряду Фінляндії підтвердила, що приєднатися до Північноатлантичного альянсу країну змусила агресія Росії. За її словами, РФ змінилася в порівнянні зі зразком кількамісячної давності.

"Усе змінилося, коли Росія напала на України, і я особисто вважаю, що ми більше не можемо вірити, що з Росією може бути мирне співіснування. Саме тому ми ухвалили рішення про вступ до НАТО", – заявила Марін.

Вона також назвала вступ до альянсу "актом миру". Прем'єр-міністерка також нагадала, що Фінляндія раніше воювала з Росією, а такого майбутнього для себе та своїх дітей фінська влада не хоче.

Фінський президент оголосив про бажання стати членом НАТО 15 травня. Заявку Фінляндії можуть задовольнити вже в червні.