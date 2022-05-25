У низці країн ЄС проїзд для українців знову стане платним: названо дату

Низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України починаючи з 1 червня. У деяких державах запровадять пільги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціальний сайт ЄС для українських біженців.
З 1 червня за проїзд у громадському транспорті потрібно буде платити у Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії.
При цьому у Німеччині планують ввести пільги для українців. Так проїзний на всі види громадського транспорту коштуватиме громадянам України 9 євро.
Також у Чехії анонсували пільги. Там проїзний можна буде придбати за 7 євро.
Варто зауважити, що у Польщі раніше заявляли про те, що планують запровадити пільги для українців, але точну вартість проїзних ще не називали.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів Німеччини анонсувало програму обміну гривень на євро для українських біженців.
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