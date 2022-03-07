Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg

Кілька країн Європейського Союзу виступили проти того, щоб надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Зокрема, проти такої ініціативи виступили Німеччина і Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відомо, що цього тижня у Франції відбудеться саміт, на якому країни-учасники Євросоюзу обговорять запит України. Влада Нідерландів і Німеччини закликала виконавчий орган ЄС висловити свою думку про готовність України до процесу членства, перш ніж приймати політичне рішення.

За словами дипломатів, країни, які виступили проти, хочуть зосередитися на наданні практичної підтримки Україні, щоб припинити війну.

Проте держави, які підтримують Україну, наполягають на наданні нашій країні статус кандидата. Зазначається, що цей крок має продемонструвати символічну підтримку Європи, навіть якщо сам процес членства залишається довгим і складним.