Низка підприємств у Дніпрі незаконно постачали військові товари в РФ

Низка підприємств у Дніпрі незаконно постачали військові товари у Росію. Їх викрила контррозвідка Служби безпеки України.

"Контррозвідка СБУ викрила групу компаній на незаконних військових поставках до РФ. Декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором", - вказано у повідомленні.

За даними спецслужби, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Вказано, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення;

документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі - РФ;

виробниче обладнання;

комп’ютерну техніку.

Продукцію направили на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких приймуть процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.