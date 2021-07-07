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Низка підприємств у Дніпрі незаконно постачали військові товари в РФ

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Дніпро, Середа 07 липня 2021 11:13
Низка підприємств у Дніпрі незаконно постачали військові товари в РФ Фото: СБУ викрила ряд підприємств у Дніпрі на незаконному постачанні військових товарів у РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Низка підприємств у Дніпрі незаконно постачали військові товари у Росію. Їх викрила контррозвідка Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Контррозвідка СБУ викрила групу компаній на незаконних військових поставках до РФ. Декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором", - вказано у повідомленні.

За даними спецслужби, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Вказано, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • 1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення;
  • документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі - РФ;
  • виробниче обладнання;
  • комп’ютерну техніку.

Продукцію направили на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких приймуть процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до незаконних дій.

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