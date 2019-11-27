Рябошапка звільнив Кулика

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика. Про це Рябошапка розповів в коментарі РБК-Україна.

Генпрокурор підтвердив, що наказ підписаний 22 листопада.

"Кулик звільнений з ГПУ через непроходження атестації. Це правда", - повідомив він.

Відзначимо, 24 жовтня Кулик не прийшов на переатестацію для роботи в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. За інформацією видання, саме Кулик готував документи із звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

Також Кулик був фігурантом журналістського розслідування програми Bihus.info. За даними журналістів, Кулик став власником двох квартир в елітному житловому комплексі в Києві і замовив будівництво додаткової житлоплощі на даху цього будинку.

В 2016 році Національне антикорупційне бюро розслідувало проти Кулика кримінальну справу за фактом незаконного збагачення, але через рішення Конституційного суду справу закрили.