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У Дніпрі розслідують напад на активістів

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 11:49
У Дніпрі розслідують напад на активістів
Фото: на місці події (facebook.com/vladmelnychuk96)

Поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство

У Дніпрі ввечері 22 листопада невідомі напали на місцевих активістів у примішенні "Просвіти". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомив у на Facebook-сторінці активіст Владислав Мельничук, близько 22:00 п'ятеро невідомих, одягнені у балаклави, увірвалися у приміщення "Просвіти" та напали на нього та ще одного активіста - Вірослава Цюп'яка.

"Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках. Зараз пишемо заяву в поліцію та їдемо до лікарні. Є травми черепу, щелепи та носу. Далі будемо апдейтити ситуацію", - написав він.

У Дніпрі розслідують напад на активістів

Пізніше у поліції заявили, що за фактом нападу на активістів було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Правоохоронці кваліфікували інцидент як хуліганство.

"Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події, опитують свідків, потерпілих, проводять слідчо-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників", - додали в поліції.

Нагадаємо, у жовтні під час акції протесту проти будівництва багатоповерхівок в Одесі стався напад на активістів. Активісти виступали проти будівництва трьох висоток на ділянці, де раніше повинні були побудувати школу та дитячий садок. В результаті бійки поліція затримала двох осіб - охоронців будівництва.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі стався напад на ромскую активістку. Чоловік з ножем напав на Анжеліку Бєлову, завдавши їй ножове поранення.

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