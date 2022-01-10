Рябков після переговорів з США: НАТО має відмовитися від країн, які вступили після 1997

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО, нібито, не лише заподіює шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці

"Це все в минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край", - заявив Рябков.

Також він відзначив, що Кремль вимагає від Альянсу відмовитись від країн, які вступили до НАТО після підписання Основоположного акту у 1997 році.

"Так що НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року", - додав Рябков.

Які країни вступили в НАТО після 1997 року: