Разрушение энергоинфраструктуры может привести к росту цен в Украине, - НБУ

"Масштабные атаки на энергетические объекты стали регулярными, а время, необходимое для восстановления электросетей, - более продолжительным. Дефицит электроэнергии обуславливает повышенный спрос на топливо, что привело к росту его стоимости. В результате разрушения энергетической инфраструктуры может сказаться на стоимости широкого спектра товаров и услуг", - говорится в сообщении.

Ослабление потребительского спроса вследствие сокращения доходов, значительных дополнительных расходов на обеспечение бытовых потребностей в условиях перебоев с энергоснабжением, экономии на второстепенных расходах, а также вынужденной миграции будет лишь частично нивелировать инфляционное давление, отметили в НБУ.

Члены КМП обсудили несколько сценариев дальнейшего экономического развития, отличающихся масштабами энергетического террора. По их мнению, базовым сценарием можно считать сохранение текущей ситуации с довольно успешной защитой украинского неба средствами ПВО и ПРО, сравнительно быстрым ремонтом поврежденных энергетических объектов и дефицитом электроэнергии в пределах 25% от потребности.

"Однако даже этот сценарий будет иметь негативное влияние на инфляционную динамику и замедлит экономическое восстановление в 2023 году. В случае реализации сценариев с более серьезными повреждениями критической инфраструктуры и более длительными отключениями электроэнергии макроэкономический прогноз на следующий год придется пересмотреть более существенно, что, вероятно, будет предполагать продолжение падения ВВП", - сообщили в НБУ.