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Разрушение энергоинфраструктуры может привести к росту цен в Украине, - НБУ

Фото: НБУ оценил влияние атак на энергоинфраструктуру на инфляцию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Энергетический террор со стороны России привел к дальнейшему росту производственных затрат бизнеса, в том числе из-за более высокой стоимости энергии и необходимости закупки генераторов для поддержания бесперебойной работы. Кроме того, сократилось производство из-за перебоев с энергоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 7 декабря, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Масштабные атаки на энергетические объекты стали регулярными, а время, необходимое для восстановления электросетей, - более продолжительным. Дефицит электроэнергии обуславливает повышенный спрос на топливо, что привело к росту его стоимости. В результате разрушения энергетической инфраструктуры может сказаться на стоимости широкого спектра товаров и услуг", - говорится в сообщении.

Ослабление потребительского спроса вследствие сокращения доходов, значительных дополнительных расходов на обеспечение бытовых потребностей в условиях перебоев с энергоснабжением, экономии на второстепенных расходах, а также вынужденной миграции будет лишь частично нивелировать инфляционное давление, отметили в НБУ.

Члены КМП обсудили несколько сценариев дальнейшего экономического развития, отличающихся масштабами энергетического террора. По их мнению, базовым сценарием можно считать сохранение текущей ситуации с довольно успешной защитой украинского неба средствами ПВО и ПРО, сравнительно быстрым ремонтом поврежденных энергетических объектов и дефицитом электроэнергии в пределах 25% от потребности.

"Однако даже этот сценарий будет иметь негативное влияние на инфляционную динамику и замедлит экономическое восстановление в 2023 году. В случае реализации сценариев с более серьезными повреждениями критической инфраструктуры и более длительными отключениями электроэнергии макроэкономический прогноз на следующий год придется пересмотреть более существенно, что, вероятно, будет предполагать продолжение падения ВВП", - сообщили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется дефицит электроэнергии.

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