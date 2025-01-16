Разрушение энергетической инфраструктуры Украины Россией не угрожает энергобезопасности ЕС, - ЕК

Россия причинила преднамеренные разрушения газовой инфраструктуре Украины. Однако они не представляют рисков для энергетической безопасности Европейского Союза.
Об этом заявила представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вчера нам сообщили об атаке на надземный объект этого подземного хранилища газа на западе Украины. Мы находимся в постоянном контакте с Украиной и ведем переговоры, чтобы оценить точный масштаб прежде всего ущерба, а также и любые признаки ситуации с безопасностью поставок в Украину. Согласно нашей последней информации, которую мы имеем по этому поводу, нет никаких непосредственных рисков для безопасности поставок газа в ЕС", - сказала Анна-Кайса Иконен.
По ее словам, Еврокомиссия вместе с секретариатом энергетического сообщества продолжают внимательно следить за ситуацией. Она также заявила, что за атаками на энергетическую инфраструктуру Украины в ЕС "наблюдают уже более двух лет".
"Мы осуждаем непрерывные атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Украинская энергетическая система находится под чрезвычайным давлением после беспощадных атак российских вооруженных сил. И, к сожалению, ожидается, что Россия, скорее всего, продолжит нацеливаться на критически важную энергетическую инфраструктуру. ЕС продолжает поддерживать украинский народ и оказывать беспрецедентную поддержку в этом отношении", - добавила Иконен.
Стоит напомнить, что вчера утром российские силы совершили масштабную атаку, запустив 117 воздушных целей против Украины. Силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли успешно уничтожить 77 из них.
Подробнее об обстреле - в материале РБК-Украина.
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