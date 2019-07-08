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"Руставі 2" відновив мовлення після мату на адресу Путіна


Мовлення телеканалу було перервано через акції протесту

Грузинський телеканал "Руставі 2" відновив мовлення після мату на адресу президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грузинської телекомпанії.

Повідомляється, що через кілька годин перерви в мовленні телеканалу генеральний директор Ніка Гварамія закликав співробітників повернутися в офіс, а уряд Грузії - захистити журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Руставі 2" припинив мовлення через погрози погрому з боку протестуючих. Акції почалися після того, як в ефірі підсумкової щотижневої програми ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна, використовуючи нецензурну лайку, і образив його.

Влада Грузії засудила мат, в той же час Гварамія приніс вибачення за сказані слова. Хоча і сказав, що російський президент "заслуговує мата", оскільки "особисто він через Путіна не може відвідати могили своїх предків в Абхазії". Акція протесту завершилася, але її учасники пообіцяли продовжити протести, якщо їх вимоги не будуть виконані.

 

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