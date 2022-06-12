Росіяни вдарили по заводу "Азот" та "Стеклопластик" у Сєвєродонецьку

"Вчора ворог вкотре влучив в "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик". Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком"', - написав Гайдай.

За його словами також через обстріли у Лисичанську загинула жінка, а поранених жінку і чоловіка з міста госпіталізовано до лікарень інших областей.

"Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої. Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня. Зазначу, що протягом травня поліціанти, рятувальники, волонтери розмовляли практично із кожним сєвєродончанином, об’їздили усі сховища і підвали. Тому зараз залишається тільки триматися", - наголошує Гайдай.

Він також додає, що за минулу добу по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два - в Миколаївці. У Лисичанську - чотири, а також торговельний центр та магазин.

"Штурмові дії у Сєвєродонецьку тривають, як і у районі Тошківки. Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки. Поблизу Попасної наші захисники успішно зупинили навалу противника", - розповідає Гайдай.

Загалом, за його словами, за добу окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

Нагадаємо, російські війська вже не вперше обстрілюють "Азот" у Сєвєродонецьку. Так, нещодавно вони атакували територію цеху виробництва аміаку на заводі.

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