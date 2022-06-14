Росіяни посилюються для штурму Сєвєродонецька. ЗСУ розбили ворога біля Берестового, - Генштаб

Волинський та Поліський напрямки

Противник не робив активних дій. В рамках перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі проводилася навчання з підрозділами сил спеціальних операцій.

Сіверський напрямок

Тривають мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах, зокрема, цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

Харківський напрямок

Основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування українських сил постійно обстрілюються їхні позиції.

Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру біля Дементіївки, Руської Лозової, Мосьпанового та Базалівки. Противник дистанційно мінував місцевість в районі Байрака, Перемоги і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

Слов'янський напрямок

Ведуться систематичні артилерійські обстріли біля Тетянівки, Чепіля, Долини, Дібрівного та Богородичного.

Лиманський напрямок

Противник не робив активних дій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

Сєвєродонецький напрямок

Обстріляна цивільна інфраструктура в районі Сєвєродонецька, Лисичанська, Білої Гори, Устинівки та Тошківки. Завдано авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

Ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Противник проводить перегрупування військ і намагається посилити угруповання.

Бахмутський напрямок

Окупанти обстріляли українські війська з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару поблизу Білогорівки.

У районі Берестового українські бійці відбили штурм, завдали ворогу втрат і змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі Золотого, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська активних бойових дій не вели. Обстрілювалася цивільна інфраструктура недалеко від Авдіївки, Мар'їнки та Гуляйполя. Завдано ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки.

Південнобузький напрямок

Противник обстрілював українські підрозділи і намагався вести контрбатарейну боротьбу. У районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.