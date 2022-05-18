Росіяни окопуються. ЗСУ влітку можуть піти в контрнаступ в Луганській області

За його словами, найбільше від ворожих обстрілів нині потерпає Сєвєродонецьк та села навколо нього, де росіяни намагаються ближче підійти до обласного центру.

Він зазначив, що "гаряче" зараз у Гірській та Попаснянській громадах, де окупанти хочуть відрізати "дорогу життя".

"Українські захисники знищують нашу дорожню інфраструктуру, виключно в крайніх випадках, для стримування просування агресора та для блокування поповнення в них зброї, вбивць та техніки. Все відбудуємо за російські гроші", - написав Гайдай.

Голова ОВА наголосив, російські війська готуються "дотискати" Луганську область, стягується тисячі одиниць техніки та живої сили, однак ЗСУ готові "зустрічати" та заявив, Луганську область чекає деокупація.

"Наприкінці червня-початку липня українське військо може піти у контрнаступ. Росіяни до цього готуються у Старобільську та Сватовому. Також рашисти готуються пакуватися в кульки, а залишки тих, хто виживе - бігти до російського кордону", - розповів Гайдай.

За його словами, в Луганській області досі залишаються близько 50 тисяч людей.

"Евакуація триває. ПОКИ. Наразі ми ще маємо можливість вивозити людей, наполегливо раджу цією можливістю скористатися. Ситуація погіршується, траса обстрілюється, скоро ми знову можемо поставити евакуацію на паузу. Зараз ми вивозимо людей на броньованому авто", - звернув увагу Гайдай.

Нагадаємо, як раніше розповіли в ВМС, коли українські військові отримують достатньо зброї і підуть в контрнаступ, вони не зупиняться на рубежах ОРДЛО, а й відвоюють Луганську і Донецьку області в їх адміністративних кордонах.

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