ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Румунське судно порушило український кордон

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 13:39
Румунське судно порушило український кордон Фото: судно-порушник виявив спільний патруль (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Українські прикордонники виявили румунське судно, яке порушило державний кордон. Судно-штовхач з двома баржами переплутало гирла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що судно знайшли під час спільного патрулювання по річці Дунай з румунськими прикордонниками.

"Як з'ясувалося, екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти гирлом Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшли до Кілійського гирла, яке є внутрішніми водами України", - йдеться в повідомленні.

За порушення державного кордону на двох членів екіпажу, громадян Румунії, складено протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України". Рішення по протоколах прийме суд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румыния судно кордон
NEWS
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"