До Румунії увійшов батальйон Нацгвардії США і загін F-35

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив про введення в країну американського батальйону Stryker і загону F-35. Вони будуть виконувати завдання НАТО зі стримування і оборони
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stiripesurse.
"Ескалація напруженості і масоване нарощування військової присутності РФ поблизу України і в Чорноморському регіоні негативно позначається на міжнародній безпеці і стабільності, зокрема, на європейській і Чорноморській регіональній безпеці. Ситуація з безпекою в сусідніх з нашою країною державах вимагає вжиття заходів щодо розвитку здатності реагувати на нові виклики середовища безпеки, що дозволить нам зміцнити стійкість Румунії", - заявив президент Румунії.
За його словами, "цей значний внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США, як союзника і головного стратегічного партнера Румунії, в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".
Нагадавши, НАТО прийняв рішення наростити присутність військ на Балканах після військового вторгнення РФ в Україну.
Раніше країни-члени НАТО на саміті в Брюсселі вирішили створити чотири Додаткові багатонаціональні бойові групи. Їх розмістять на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.
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