До Румунії увійшов батальйон Нацгвардії США і загін F-35

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив про введення в країну американського батальйону Stryker і загону F-35. Вони будуть виконувати завдання НАТО зі стримування і оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stiripesurse.

"Ескалація напруженості і масоване нарощування військової присутності РФ поблизу України і в Чорноморському регіоні негативно позначається на міжнародній безпеці і стабільності, зокрема, на європейській і Чорноморській регіональній безпеці. Ситуація з безпекою в сусідніх з нашою країною державах вимагає вжиття заходів щодо розвитку здатності реагувати на нові виклики середовища безпеки, що дозволить нам зміцнити стійкість Румунії", - заявив президент Румунії.

За його словами, "цей значний внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США, як союзника і головного стратегічного партнера Румунії, в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".