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Румунія перенесе своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва

Новини » Політика    24.03.2019 - 20:13
Румунія перенесе своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва
Фото: Віоріка Денчіле (з відкритих джерел)

Уряд Румунії хоче перенести посольство країни в Єрусалим

У неділю, 24 березня, прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле заявила, про намір перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, під час виступу перед Американо-ізраїльським комітетом громадських зв'язків у Вашингтоні Денчіле повідомила, що уряд Румунії прийняв рішення про перенесення посольства країни з Тель-Авіва в Єрусалим.

"Я як прем'єр-міністер Румунії і уряд, який я очолюю, перенесемо посольство Румунії в Єрусалим, столицю держави Ізраїль. Румунія залишатиметься так само вірним другом та найгучнішим європейським голосом у справі підтримки єврейського народу та держави Ізраїль", - заявила Денчіле.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїля. Проте, Австралія не переносила своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, замість цього Австралія відкриє в Єрусалимі представництво з питань оборони і торгівлі.

Раніше, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Також Сполучені Штати Америки об'єднали свої посольство і консульство в ізраїльському Єрусалимі.

Після цього, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни наслідувати приклад Сполучених Штатів і перенести свої посольства в Єрусалим.

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