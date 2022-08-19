Румунія оголосила персоною нон грата дипломата Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що румунська влада вирішила оголосити персоною нон грата на території Румунії представника посольства Російської Федерації в Бухаресті, який був поінформований про вищезгадане рішення наказом міністра закордонних справ Богдана Ауреску", - пише пресслужба.

Зазначається, що рішення було прийнято у зв'язку з несумісністю діяльності представника з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.