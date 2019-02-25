У Румунії протестували через судову реформу

Під будівлею уряду протестували понад 7000 осіб

В Бухаресте (Румыния) протестовали более 7000 человек из-за судебной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, активисты блокировали движение транспорта и скандировали: "Справедливость, а не коррупция", "Судьи, не сдавайтесь", и "Позор". Еще несколько тысяч человек вышли на протесты в других городах страны.

Отмечено, что судьи отказались встретиться с премьером Виорика Денчиле для обсуждения постановления.

"Независимость судов не подлежит обсуждению. Диалог надо было начинать до принятия этого постановления. Теперь единственный выход - полностью отменить его", - говорится в заявлении судей.

Кроме того, прокуроры заявили, что с понедельника, 25 февраля, они в знак протеста будут рассматривать только чрезвычайные дела. Многие судьи поступят так же.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис осуждает силовой разгон протеста в Бухаресте, в результате чего пострадали около 440 человек.

Так, после разгона многотысячной акции за медицинской помощью обратились сотни человек, из них 45 доставили в больницу. Всего на протесты в Бухаресте вышли около 200 тысяч человек.