ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Румунії продовжили режим надзвичайної ситуації

Бухарест, Понеділок 17 серпня 2020 14:29
У Румунії продовжили режим надзвичайної ситуації
Фото: чоловік у масці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спецрежим на території країни продовжили ще на місяць

Уряд Румунії продовжило дію режиму надзвичайної ситуації на час боротьби з пандемією COVID-19. Режим НС був продовжений на 30 днів.

Про це повідомляє Romania-Insider.

Під час дії спеціального режиму на території країни громадяни зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району.

Крім того, спортивні змагання можуть бути організовані без участі глядачів, а культурні заходи можна з дотриманням всіх карантинних правил.

Відзначимо, що режим надзвичайної ситуації в Румунії ввели 15 травня, після чого його неодноразово подовжували.

Нагадаємо, раніше у Румунії ввели обов'язковий масковий режим.

Крім того, Латвія зобов'язує трудових мігрантів здавати тест на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України РумынияКоронавіруснадзвичайні ситуації
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся