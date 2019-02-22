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У Румунії обрушився міст, заблокувавши ж/д сполучення з Молдовою


Через обвал було зупинено 4 пасажирських поїзда

В городе Плоешти (Румыния) сегодня, 22 февраля, обвалилась часть пешеходного моста и упала на железнодорожные пути. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania TV.

Как сообщается, мост высотой 15 метров рухнул и таким образом заблокировал на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и территории Молдовы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за обвала было остановлено 4 пассажирских поезда.

Напомним, в провинции Гуандун (Китай) под туристической группой из шести человек порвался веревочный мост. Инцидент произошел, когда группа туристов переходила мост, натянутый над водоемом, и один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался, люди не пострадали, так как были в страховочных поясах.

Также сообщалось, что в Генуе (Италия) начали сносить мост Моранди, в результате обвала которого, в августе 2018 года, погибли 35 человек. Во время обрушения на нем тогда также находилось не менее десятка автомобилей. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

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