У Румунії знешкодили дрейфуючу морську міну

Румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міністерстві оборони Румунії заявили, що знешкоджена в неділю міна – це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку російського вторгнення в Україну. Повідомляється, що вибухонебезпечний предмет дрейфував приблизно в двох морських милях від румунського берега.
Нагадаємо, що нещодавно в курортному селищі Коблево Миколаївської області на міні підірвалися дві людини.
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