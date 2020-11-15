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У Румунії 10 осіб загинули при пожежі у відділенні для пацієнтів з COVID-19

Пьятра-Нямц, Неділя 15 листопада 2020 00:19
У Румунії 10 осіб загинули при пожежі у відділенні для пацієнтів з COVID-19
Фото: пожежа у лікарні (thespec.com)
Автор: Артур Родивилов

Десять осіб загинули унаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Румунії. У відділенні знаходилися пацієнти з новою коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Reuters.

Ще сім людей отримали критичні поранення. За даними місцевих екстрених служб, всі загиблі та постраждалі, за винятком однієї людини були пацієнтами лікарні. Пожежа сталася у місті Пьятра-Нямц приблизно в 353 км на північ від Бухареста.

Займання сталося у приміщенні реанімаційного відділення та поширилося на сусіднє приміщення. На цей час пожежу ліквідовано.

Причину трагедії поки що не знайдено, і прокуратура вже почала розслідування найсмертоноснішої пожежі з 2015 року (тоді при пожежі в нічному клубі Бухареста у вогні загинуло 65 осіб). Згідно з заявою міністра охорони здоров'я Румунії, пожежа могла виникнути через коротке замикання.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Румунії прийняв рішення про припинення авіасполучення з країнами жовтої зони карантину. В цьому списку знаходиться і Україна.

Крім того, раніше в столиці Румунії Бухаресті місцева влада прийняла рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали у зв'язку зі збільшенням числа нових випадків коронавірусу.

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