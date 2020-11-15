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В Румынии 10 человек погибли при пожаре в отделении для пациентов с COVID-19

Пьятра-Нямц, Воскресенье 15 ноября 2020 00:19
В Румынии 10 человек погибли при пожаре в отделении для пациентов с COVID-19
Фото: пожар в больнице (thespec.com)
Автор: Артур Родивилов

Десять человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в Румынии. В отделении находились пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters.

Еще семь человек получили критические ранения. По данным местных экстренных служб, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы. Пожар произошел в городе Пьятра-Нямц примерно в 353 км к северу от Бухареста.

Возгорание произошло в помещении реанимационного отделения и распространилось на соседнее помещение. На данный момент пожар ликвидирован.

Причина трагедии пока что не найдена, и прокуратура уже начала расследование самого смертоносного пожара с 2015 года (тогда при пожаре в ночном клубе Бухареста в огне погибли 65 человек). Согласно заявлению министра здравоохранения Румынии, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

Напомним, 9 октября правительство Румынии приняло решение о приостановлении авиасообщения со странами "желтой" зоны карантина. В этом списке находится и Украина.

Кроме того, ранее в столице Румынии Бухаресте местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.

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