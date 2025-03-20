Румынский прецедент. Угроза европейской демократии

11 марта 2025 года Конституционный Суд Румынии отклонил все жалобы на решение Центрального избирательного совета о недопуске к выборам президента республики Келина Джорджеску. Данный текст не будет касаться вопроса взглядов политика, его "антизападность", "пророссийскость" уже давно стали теми неотъемлемыми эпитетами и ярлыками, без которых не обходится обсуждение указанной темы.

Этот текст касается ценностей, тех, которые отличают демократии от режимов автократических. Принципиальные ценности свободы, справедливости и средства их обеспечения, которым выступает принцип верховенства права и законности, в демократиях являются предохранителем волюнтаризма, привилегий и исключений. Гласность и обоснованность решения, принимаемые субъектами властных полномочий, обеспечивают общественный уклад, именуемый системой "равных шансов", без чего истинный либеральный порядок немыслим.

Проблема выборов в Румынии не исчерпывается самим по себе кандидатом Джорджеску. Решение марта 2025 года, на самом деле является лишь финальным штрихом в целой плеяде событий, которые начались в конце 2024 года.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. 6 декабря 2024 года Конституционным судом Румынии принято решение №32, на основании которого произошла отмена всего избирательного процесса.

В пункте 4 Решения №32 судом отмечается, что цель конституционного контроля фактически предусматривает обеспечение непрерывного соблюдения принципа верховенства Конституции в ходе президентских выборов. Соответственно, Конституционный Суд принимал решение ссылаясь на данные, полученные после рассекречивания информации специальных служб, которые якобы установили манипуляции в избирательном процессе. Указанные данные были предоставлены такими структурами, как Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, Румынская служба разведки и Специальная служба телекоммуникаций. Их конкретное содержание в тексте не приводится.

Суд определил, что избирательный процесс был нарушен на всех этапах своего течения и включал многочисленные незаконные действия, которые повлияли на справедливость и прозрачность выборов. В частности, констатировано выявление манипуляций голосами избирателей из-за непрозрачного использования цифровых технологий и искусственного интеллекта, незаконное финансирование избирательной кампании, включая нераскрытые источники финансирования, агрессивную политическую рекламу без надлежащей идентификации спонсоров, нарушение принципа равных возможностей для кандидатов из-за преимущества одного из них на цифровых платформах.

"Воинствующая демократия"

Действительно правовая наука и практика давно исследуют парадокс концепта "воинственной демократии", описанный еще в начале 20 века Карлом Левенштайном, согласно которому, экстраординарные средства защиты демократии от угроз, способны подорвать саму свободу, которую она (демократия) стремится защищать. То есть свободу народа управлять собой –против угроз, разрешенных самой демократией. В данном случае, цель первого порядка – предотвращение угрозы, в долгосрочной перспективе, рассматривается как то обстоятельство, которое может разрушить сам демократический строй. Поскольку средства защиты в политических вопросах, всегда направляются против оппонентов (конкурентов), они должны соответствовать высоким критериям доказанности, обоснованности, соответствовать характеру и степени угрозы, ради недопущения волюнтаризма.

Осознавая то, что решение Конституционного Суда Румынии об отмене всего избирательного процесса является таким, что перечеркнуло акт народного суверенитета, то есть волеизъявления народа, что является беспрецедентным явлением для европейской правовой традиции, президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы инициировал обращение к Венецианской комиссии о предоставлении разъяснений: при каких условиях и при соблюдении каких стандартов конституционные суды могут отменить результаты выборов, соответствующий срочный отчет Комиссии был обнародован 27 января 2025 года.

Венецианская комиссия отметила, что отмена выборов является важным событием в жизни демократического государства, поскольку аннулирование фактически означает, что судья отменяет выражение мнения народа на основании того, что выборы противоречили правилам. В заключении Комиссии отмечается, что как правило, избиратели должны верить, что их голос является окончательным. Отмена части выборов или выборов в целом оправдана лишь при очень исключительных обстоятельствах. При отсутствии веских причин, отмена результатов выборов из-за незначительных нарушений, может сделать избирательный процесс более уязвимым или приведет к недоверию к средствам судебной защиты или приведет к снижению интереса к циклам повторных выборов и, возможно, к более низкой явке. Венецианская комиссия четко констатирует, что последствия признания результатов выборов недействительными должны быть менее вредными, чем признание результатов выборов, несмотря на их недостатки.

При этом, учитывая такую роль и значение решений об отмене для существования демократического строя, процедура и решение об отмене должны быть настолько гарантированными, что не допустить любого произвола. Должны быть обеспечены права представления доказательств, справедливого, публичного, прозрачного слушания, для обеспечения доверия. Тем более учитывая то, что фактически отменяется воля народа. А сами решения должны быть хорошо обоснованными и обнародованными.

Протест сторонников Джорджеску (фото: Getty Images)

Что касается центрального критерия, как основы для отмены выборов, в соответствии с Кодексом надлежащей практики по избирательным делам, то есть наличия нарушения, которое могло повлиять на результат голосования, то они должны базироваться на установленных доказательствах незаконности, нечестности, несправедливости, служебных злоупотреблений или других неправомерных действий и что суд должен будет указать в мотивированном решении, на каких доказательствах основывается решение и почему он убежден, что они могли повлиять на результат.

По мнению Комиссии, онлайн-кампании, в том числе с помощью искусственного интеллекта, действительно могут усилить беспокойство относительно дезинформации и манипуляций. Заявления о политике, сделанные кандидатами в контексте выборов, часто могут рассматриваться их оппонентами как дезинформация или ложная информация. Независимо от формы и средства, политические заявления в контексте предвыборной кампании обычно являются оценочными суждениями или заявлениями, которые подпадают под свободу выражения взглядов кандидата, если они не превышают допустимые пределы, например в виде языка вражды против политических оппонентов. При этом, в пункте 57 Заключения отмечается, что тот простой факт, что кандидат преуспел в онлайн-кампании не означает, что кандидат нарушил правила относительно расходов на кампанию и прозрачности и таким образом получил несправедливое преимущество.

И наконец, в пункте 77 Заключения Комиссия отмечает, что по их мнению решения об отмене выборов должны точно указывать на нарушения и доказательства, и они не должны основываться исключительно на секретных разведданных, поскольку это не гарантирует необходимой прозрачности и возможности проверки.

Решение Конституционного Суда Румынии, как следует из выводов Венецианской комиссии, нельзя назвать соответствующим обоснованности, убедительности и прозрачности, так же основывается на информации, которая не может считаться такой, что свидетельствует о существенном нарушении, которое повлияло на волеизъявление. Однако, применяя концепт воинствующей демократии, Суд фактически отменил одну из ее основополагающих демократических процедур –результат волеизъявления народа. При этом, последствия решения нельзя пересмотреть, хотя они и не были окончательными, поскольку должен был состояться второй тур.

Еще одним негативным последствием с точки зрения общественного доверия к государственным институтам, стало то, что рейтинг поддержки кандидата, получившего первое место по итогам выборов, которые были отменены, начал расти и перед повторными выборами, принимается решение о его недопуске, которое сопровождается акциями гражданского сопротивления и возмущения.

Демократический строй, является и сильным и хрупким одновременно, его сила базируется на общественном понимании между членами общества о равенстве, справедливости и защищенности от произвола. Стоит пошатнуть такой фундамент, достав из него один кирпич и потеря доверия может обернуться негативными последствиями, относительно признания результатов любых электоральных кампаний.