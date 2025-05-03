Румынию вычеркнули из безвизового списка США: решение Байдена аннулировали

Румыния должна была стать 43-м государством в списке Visa Waiver. Соответствующее приглашение экс-президент США Джо Байден согласовал 9 января, то есть за 11 дней до завершения своей каденции.

Министерство внутренней безопасности США 25 марта решило пересмотреть статус Румынии. Уже 2 мая решение отменили по согласованию с Государственным департаментом, с целью "защиты целостности VWP и обеспечения пограничной и иммиграционной безопасности".

"Мы благодарны Румынии за тесное партнерство в течение многих лет, направленное на усиление сотрудничества в сфере безопасности. В будущем вопрос о приеме Румынии в программу безвизового въезда может быть пересмотрен", - сказала помощница госсекретаря Триция МакЛафлин.

Правительство Румынии попросило США уточнить, какие были основания для отмены участия в программе безвизового режима.

"Граждане Румынии заслуживают такого же отношения, как и граждане других союзных государств, которые пользуются безвизовым доступом к территории США, и поэтому правительство Румынии будет продолжать дипломатический диалог на самом высоком уровне, чтобы права румын уважали", - говорится в заявлении.