В Румынии нашли тело украинца, который хотел пересечь границу (видео)

"Вчера вечером военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Богдан" Мукачевского пограничного отряда получили информацию о том, что на "горячую линию" службы спасения Румынии поступило сообщение о потере ориентировки в горах одним гражданином Украины", - рассказали в ГПСУ.

Как уточнили в румынской службе спасения, звонок на номер "112" поступил от жены 22-летнего парня, потерявшегося в горах.

"Вчера утром он ушел из дома и сказал жене, что любой ценой попытается добраться до Румынии. Вскоре с ним связаться не удалось из-за отсутствия связи, а последнее сообщение от него поступило жене 3 ​​часа назад, судя по всему, уже в Румынии, недалеко от приграничной зоны с Украиной", - рассказали в ведомстве.

По обе стороны границы украинские и румынские пограничники начали поиски, однако из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили.

"Сегодня около 4 часов утра румынские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними был еще один человек, пропавший из их поля зрения", - говорят в ГПСУ.

Около 8:00 утра румынские пограничники сообщили, что обнаружили тело гражданина Украины без признаков жизни.

Не первый случай

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивали четырех уклонистов в горах при попытке незаконно пересечь границу. Позже в Румынии нашли тело одного из них.

Добавим, что ранее украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию. Заметим, что мужчина заплатил за такой "аттракцион" 2,5 тысячи долларов.