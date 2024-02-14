В Румунії знайшли тіло українця, який хотів перетнути кордон (відео)

"Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України", - розповіли у ДПСУ.

Як уточнили в румунській службі порятунку, дзвінок на номер "112" надійшов від дружини 22-річного хлопця, який загубився у горах.

"Вчора вранці він пішов з дому і сказав дружині, що за будь-яку ціну спробує дістатися Румунії. Незабаром з ним зв'язатися не вдалося через відсутність зв'язку, а останнє повідомлення від нього надійшло дружині 3 години тому, судячи з усього, вже в Румунії, неподалік прикордонної зони з Україною", - розповіли у відомстві.

По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошуки, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

"Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору", - кажуть в ДПСУ.

Близько 8:00 години ранку румунські прикордонники повідомили, що виявили тіло громадянина України без ознак життя.

Не перший випадок

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукували чотирьох ухилістів у горах при спробі незаконно перетнути кордон. Пізніше в Румунії знайшли тіло одного з них.

Додамо, що раніше українські прикордонники затримали чоловіка, що збирався форсувати річку Тису. У такий незаконний спосіб чоловік збирався потрапити до Молдови, а згодом - до Німеччини. Зауважимо, що чоловік заплатив за такий "атракціон" 2,5 тисячі доларів.