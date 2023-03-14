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В Румынии построят завод по производству боеприпасов в сотрудничестве с США

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Вторник 14 марта 2023 01:54
В Румынии построят завод по производству боеприпасов в сотрудничестве с США Фото: Румыния построит по производству боеприпасов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Румыния совместно с США и Южной Кореей намерена построить завод по производству пороха и боеприпасов.

Об этом заявил министр экономики Румынии Флорин Спатару, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Info.

По его словам, последний пороховой завод в Румынии был закрыт в 2004 году, после чего страна импортировала боеприпасы и порох для нужд своих вооруженных сил.

"Теперь мы откроем производственные мощности для "натовских" и "ненатовских" типов боеприпасов. В дополнение к 800 миллионам леев (около 160 миллионов евро), выделенным министерством экономики, мы также заключили платное партнерство с американскими и южнокорейскими компаниями " , – заявил министр экономики Румынии.

Спатару также подчеркнул, что пандемия коронавируса и война в Украине привели к созданию и внедрению специального плана развития промышленности Румынии, который учитывает новые реалии, в том числе уменьшение зависимости от импорта в ряде отраслей.

Ранее сообщалось, что ЕС на следующей неделе подпишет совместный план закупок боеприпасов для Украины. Однако блок зашел в тупик в вопросе о том, как обеспечить Киев 155-мм снарядами, которые ему необходимы в этом году.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить на совместную закупку боеприпасов для Украины миллиард евро.

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