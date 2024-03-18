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В Румынии построят крупнейшую в Европе базу НАТО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Румынии начались работы по расширению военного комплекса 57-й авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану". Крупнейшая в Европе военная база НАТО может появиться уже к 2040 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Info.

Румынское государство вложит в проект почти 2,5 миллиарда евро.

Огромный военный комплекс, созданный в результате расширения базы "Михаила Когэлничану", займет площадь в 2 800 гектаров и будет включать в себя объекты, которых раньше там не было.

Проект направлен на укрепление воздушной инфраструктуры, включая новые взлетно-посадочные полосы, новую диспетчерскую вышку, маяк и радионавигационную систему, летный тренажер и ангары.

Кроме того, здесь появятся административные и социальные здания, школы и детские сады, магазины, рестораны, кинотеатр и даже больница. Город станет домом для 10 тысяч военнослужащих НАТО, членов их семей и обслуживающего персонала базы.

База будет полностью готова к эксплуатации в 2040 году.

Американские войска используют базу с 1999 года, и в настоящее время здесь размещены части 101-й воздушно-десантной дивизии США и истребители союзников, выполняющие задачи по охране воздушного пространства.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.

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