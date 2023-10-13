В Румынии утвердили новые условия импорта зерна из Украины

"Мы утверждаем механизм защиты румынских фермеров и местного производства от импорта украинского зерна. Согласованный с украинскими коллегами механизм позволит импортировать зерно только на основании лицензии, в ограниченных количествах и только для наших фермеров и переработчиков, которые продемонстрируют необходимость пополнения запасов", - подчеркнул глава правительства Румынии.

Чолаку добавил, что его страна поддерживает Украину в вопросе транзита зерна, но также необходимо защитить румынских фермеров.

Новые условия импорта действуют для украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника, и сои. Он будет происходить на основании маркетингового соглашения, выданного Министерством сельского хозяйства и сельского развития Румынии.

Что предшествовало

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

После этого Венгрия, Польша и Болгария решили продлить ограничения в одностороннем порядке.

Украина предложила странам альтернативу в виде импорта только на основании лицензий. Словакия и Румыния уже поддержали такую инициативу.