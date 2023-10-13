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В Румынии утвердили новые условия импорта зерна из Украины

Фото: Марчел Чолаку, премьер Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Румынии утвердило схему импорта агропродукции из Украины. Она предусматривает ряд новых условий.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Румынии.

"Мы утверждаем механизм защиты румынских фермеров и местного производства от импорта украинского зерна. Согласованный с украинскими коллегами механизм позволит импортировать зерно только на основании лицензии, в ограниченных количествах и только для наших фермеров и переработчиков, которые продемонстрируют необходимость пополнения запасов", - подчеркнул глава правительства Румынии. 

Чолаку добавил, что его страна поддерживает Украину в вопросе транзита зерна, но также необходимо защитить румынских фермеров. 

Новые условия импорта действуют для украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника, и сои. Он будет происходить на основании маркетингового соглашения, выданного Министерством сельского хозяйства и сельского развития Румынии.

Что предшествовало

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. 

После этого Венгрия, Польша и Болгария решили продлить ограничения в одностороннем порядке. 

Украина предложила странам альтернативу в виде импорта только на основании лицензий. Словакия и Румыния уже поддержали такую инициативу. 

 

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