В Румынии пройдут учения НАТО при участии Молдовы и Грузии
В ближайшие дни в Румынии начнутся учения Североатлантического союза (НАТО) "Морской щит 24". Военные стран Альянса и стран-партнеров отработают борьбу с незаконной деятельностью в морской и речной местностях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Румынии.
Маневры пройдут с 8 по 21 апреля и будут включать морские и речные операции в Черноморском регионе. В них примут участие более 2200 военнослужащих из 10 стран-членов Альянса: Болгарии, Франции, Греции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции и Соединенных Штатов Америки. Также в маневрах примут участие партнеры НАТО - Молдова и Грузия. В целом - 12 стран.
Кроме того, в учениях будут участвовать другие категории войск румынской армии, а также структуры системы национальной обороны.
В учениях будут задействованы 135 технических средств (27 морских и речных судов, 17 летательных аппаратов и 91 транспортное средство и катер), которые будут тренироваться в Черном море, в прибрежной зоне, на реке и в дельте Дуная для выполнения задач по борьбе с незаконной деятельностью.
Также будут отрабатываться навыки морских и речных операций, морской и речной контроль, поиск и спасение на море, помощь судну, терпящему крушение, а также обеспечение безопасности критической инфраструктуры.
Впервые такие учения прошли в 2015 году.
Военные учения НАТО
В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из стран, которая примет и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.
С 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии состоялись масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.
В конце февраля у побережья острова Сицилия состоялись морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Во время маневров отрабатывалась платформа для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.
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